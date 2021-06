CL-AFR : Al Ahly écarte l’EST et rejoint Kaizer Chiefs en finale

L’Espérance Sportive de Tunis a été éliminée de la ligue des champions d’Afrique après sa défaite, samedi soir au Caire, lors du match retour des demi-finales, face à Al Ahly 3 à 0. Battus 1 à 0 à l’aller, les « Sang et Or » ont bien débuté la rencontre jusqu’à la 35ème minute de jeu quand Chetti a commis une faute qui lui a coûté un carton rouge et un penalty qu’a transformé Maâloul (38′).

En seconde période, le navire espérantiste a coulé. Les Cairotes ont profité de leur supériorité numérique pour marquer deux autres buts par Cherif (56′) et Shahat (61′). Le tenant du titre tentera de décrocher son dixième trophée lors de la finale prévue au Maroc face à Kaizer Chiefs.

GnetNews