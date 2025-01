CL-AFR : Djoliba-EST ce dimanche ! Le programme de la cinquième journée

Les rencontres de la cinquième journée de la phase de poules en Ligue des Champions africaine auront lieu cette semaine selon le programme suivant :

Groupe A :

10/01 : MC Alger (Alg) 20h00 TP Mazembe (Rdc)

12/01 : Al Hilal Omdurman (Sou) 20h00 Young Africans (Tan)

Classement : Al Hilal 10 pts (qualifié), MC Alger 5 pts, Young Africans 4 pts, TP Mazembe 2 pts

Groupe B :

11/01 : AS Maniema (Rdc) 14h00 Mamelodi Sundowns (Afs)

11/01 : AS FAR Rabat (Mar) 20h00 Raja Casablanca (Mar)

Classement : AS FAR Rabat 8 pts, Mamelodi Sundowns 5 pts, Raja Casablanca 4 pts, AS Maniema 3 pts

Groupe C :

11/01 : Stade d’Abidjan (Ivo) 17h00 Al Ahly (Egy)

12/01 : Orlando Pirates (Afs) 14h00 CR Belouizdad (Alg)

Classement : Orlando Pirates 8 pts, Al Ahly 7 pts, CR Belouizdad 6 pts, Stade d’Abidjan 1 pt

Groupe D :

11/01 : Sagrada Esperança (Ang) 17h00 Pyramids (Egy)

12/01 : Djoliba AC (Mli) 17h00 Espérance de Tunis (Tun)

Classement : Espérance de Tunis 7 pts, Pyramids 7 pts, Sagrada Esperança 5 pts, Djoliba AC 2 pts