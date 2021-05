CL-AFR : Formation probable de l’EST face au CRB

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera le CR Belouizdad, samedi à Rades, dans le cadre des quarts de finale retour de la ligue des champions d’Afrique. La rencontre débutera à 17h00 et sera dirigée par Bakary Gassama. Rappelons qu’à l’aller, les « Sang et Or » s’étaient inclinés 2 à 0.

Compo probable : Ben Cherifia, Nagguez, Chetti, Badrane, Yaâkoubi, Coulibaly (Chaâlali), Ben Romdhane, Benguit, El Houni, Badri, Togui (Khenissi).

GnetNews