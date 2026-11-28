CL-AFR-J01 : Les rÃ©sultats des matchs de samedi

Voici les rÃ©sultats des matches de la premiÃ¨re journÃ©e de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine disputÃ©s ce samedi :

Groupe A :

EspÃ©rance de Tunis (Tunisie) 3-0 Wiliete SC (Angola)

Classement : EspÃ©rance de Tunis 3 pts, Petro AtlÃ©tico 0 pt, FC Nouadhibou 0 pt, Wiliete SC 0 pt

Groupe B :

Young Africans (Tanzanie) 0-1 MC Alger (AlgÃ©rie)

Zamalek SC (Egypte) 1-0 Club Africain (Tunisie)

Classement : MC Alger 3 pts, Zamalek SC 3 pts, Club Africain 0 pt, Young Africans 0 pt

Groupe C :

RS Berkane (Maroc) 4-1 Colombe Sportive (Cameroun)

Classement : RS Berkane 3 pts, Simba SC 0 pt, Orlando Pirates 0 pt, Colombe Sportive 0 pt

Groupe D :

Pyramids FC (Egypte) 2-0 MAS de FÃ¨s (Maroc)

Classement : Pyramids FC 3 pts, Al Hilal Omdurman 0 pt, Horoya AC 0 pt, MAS de FÃ¨s 0 pt