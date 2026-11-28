CL-AFR-J01 : Les rÃ©sultats des matchs de samedi
Voici les rÃ©sultats des matches de la premiÃ¨re journÃ©e de la phase de poules de la Ligue des Champions africaine disputÃ©s ce samedi :
Groupe A :
EspÃ©rance de Tunis (Tunisie) 3-0 Wiliete SC (Angola)
Classement : EspÃ©rance de Tunis 3 pts, Petro AtlÃ©tico 0 pt, FC Nouadhibou 0 pt, Wiliete SC 0 pt
Groupe B :
Young Africans (Tanzanie) 0-1 MC Alger (AlgÃ©rie)
Zamalek SC (Egypte) 1-0 Club Africain (Tunisie)
Classement : MC Alger 3 pts, Zamalek SC 3 pts, Club Africain 0 pt, Young Africans 0 pt
Groupe C :
RS Berkane (Maroc) 4-1 Colombe Sportive (Cameroun)
Classement : RS Berkane 3 pts, Simba SC 0 pt, Orlando Pirates 0 pt, Colombe Sportive 0 pt
Groupe D :
Pyramids FC (Egypte) 2-0 MAS de FÃ¨s (Maroc)
Classement : Pyramids FC 3 pts, Al Hilal Omdurman 0 pt, Horoya AC 0 pt, MAS de FÃ¨s 0 pt