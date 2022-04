CL-AFR – J06 : L’EST s’impose et termine en tête

L’Espérance Sportive de Tunis a battu le CR Belouizdad 2 à 1, samedi soir à Rades, pour le compte de la sixième et dernière journée de la phase de poules de la Ligue des champions. Les Algériens ont pris l’avantage sur un tir de loin de Mrezigue mais les « Sang et Or » ont renversé la vapeur grâce à Bougrine (13′) et Iwuala (17′).

Ce succès permet au représentant tunisien de finir en tête de son groupe avec 14 points devant leurs adversaires du jour (11 points).

GnetNews