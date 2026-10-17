CL-AFR : Le Club Africain rÃ©siste Ã  Lubumbashi

17-10-2026

En dÃ©placement sur la pelouse difficile du Tout Puissant Mazembe, le Club Africain a dÃ©crochÃ© un prÃ©cieux match nul (1-1) ce samedi lors du match aller du second tour prÃ©liminaire de la Coupe de la ConfÃ©dÃ©ration. Une excellente opÃ©ration pour les hommes de Bab Jedid en vue de la qualification.

Un scÃ©nario renversant en premiÃ¨re pÃ©riode

DominÃ©s territorialement en dÃ©but de rencontre, les Â«Â CorbeauxÂ Â» ont fini par trouver la faille Ã  la 37e minute grÃ¢ce Ã  une tÃªte rageuse de JosuÃ© Kazema.

Mais la rÃ©action tunisienne a Ã©tÃ© immÃ©diate et spectaculaire. Ã€ peine une minute plus tard (38e), Alla KantÃ© a climatisÃ© le public congolais en armant une splendide frappe en pleine lucarne, remettant les deux Ã©quipes Ã  Ã©galitÃ©.

Une dÃ©fense hÃ©roÃ¯que au retour des vestiaires

Sous pression durant toute la seconde pÃ©riode, le Club Africain a dÃ» faire le dos rond. Les locaux ont multipliÃ© les assauts pour reprendre l’avantage, mais c’Ã©tait sans compter sur la vigilance de Mouhib Chamakh et une arriÃ¨re-garde clubiste solide et solidaire.

Tout se jouera Ã  RadÃ¨s

GrÃ¢ce Ã  ce match nul (1-1) ramenÃ© de RD Congo, le Club Africain prend une sÃ©rieuse option pour la suite de la compÃ©tition.

Le rendez-vous est pris dans huit jours au stade de RadÃ¨s pour la manche retour. Le club rouge et blanc aura besoin d’un simple score vierge (0-0) pour valider son billet pour la phase de poules.

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