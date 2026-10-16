Tesla Roadster : Elon Musk fait voler sa voiture !

Câ€™est une scÃ¨ne quâ€™on croyait rÃ©servÃ©e au cinÃ©ma. Jeudi 15 octobre, depuis McGregor, au Texas, Elon Musk a dÃ©voilÃ© une version volante du Tesla Roadster. Sur les images diffusÃ©es par le constructeur, la voiture roule sur une rampe de lancement, effectue un looping, se retourne en plein air, active ses propulseurs, puis se pose en douceur dans un nuage de fumÃ©e, sous les cris du public.

Selon le constructeur, le vÃ©hicule dispose dâ€™une aspiration sous la caisse assez puissante pour le maintenir Ã lâ€™envers, mÃªme Ã lâ€™arrÃªt, ainsi que de propulseurs Ã gaz froid qui stabilisent lâ€™engin en vol. Â« Oui, la voiture peut voler Â», se rÃ©jouit Tesla sur son site, tout en prÃ©cisant quâ€™elle nâ€™est pas homologuÃ©e pour circuler sur la voie publique.

Les curieux peuvent dÃ©jÃ la rÃ©server en ligne, moyennant un acompte de plus de 44 000 euros. Quant au prix final et Ã la date de sortie, ils restent pour lâ€™instant un mystÃ¨re.