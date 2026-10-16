Etats-Unis : Une fusillade dans une Ã©cole primaire fait cinq morts

Un drame a frappÃ© une Ã©cole de Bend, dans lâ€™Oregon (Ã‰tats-Unis), en milieu de journÃ©e. Un adolescent de 16 ans est parvenu Ã sâ€™introduire dans lâ€™Ã©tablissement. Avant lâ€™arrivÃ©e des forces de lâ€™ordre, il a tuÃ© quatre personnes, dont trois Ã©lÃ¨ves, et griÃ¨vement blessÃ© deux autres.

Un passant, qui avait vu le jeune homme entrer dans lâ€™Ã©cole, lui a tirÃ© dessus et lâ€™a mortellement touchÃ© avant que la police nâ€™intervienne. Le bilan sâ€™Ã©tablit ainsi Ã cinq morts, tireur compris.

Cette nouvelle fusillade en milieu scolaire relance une fois de plus la question de la violence armÃ©e aux Ã‰tats-Unis. Les circonstances exactes du drame et les motivations de lâ€™adolescent restent Ã Ã©tablir.

Source : France 24