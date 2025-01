CL-AFR : L’Espérance domine Djoliba et valide son billet pour les quarts

Grâce à un but de Mokwana (servi par Ben Hmida) à la 67eme minute, l’Espérance Sportive de Tunis a dominé Djoliba et validé son billet pour les quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique.

Les Sang et or repassent premiers du groupe D à la différence des buts avec Pyramids FC en attendant la sixième et dernière journée quand les joueurs de Reghcampf recevront samedi prochain Sagrada Esperança alors que Pyramids FC accueillera Djoliba.

