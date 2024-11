CL-AFR : L’EspÃ©rance chasse ses doutes face Ã  Djoliba

CL-AFR : L’Espérance chasse ses doutes face à Djoliba

Très mal à l’aise en championnat, l’Espérance Sportive de Tunis version C1 était tout à fait différente. Ce mardi soir, les camarades de Belaili ont répondu présents face aux Maliens de Djoliba. Dès l’entame du match, Bouchniba a ouvert le score, grâce notamment à la complicité du gardien adverse et Mokwena a fait le break suite à une passe décisive de Belaili, sorti dans la foulée pour blessure. A vingt minutes du coup de sifflet final, c’est Bouguerra qui a triplé le score et le jeune Mâacha a aussi participé au festival offensif en marquand le premier but de sa carrière en C1. Score final (4/0).

Les Sang et or se déplaceront lors de la deuxième journée en Angola pour y affrontera Sagrada Esperança qui a été largement battu par Pyramids FC (5/1).

GnetNews