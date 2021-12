CL-AFR : L’Espérance et l’Etoile encore dans le même groupe

Le tirage au sort des groupes de la Ligue des champions d’Afrique a été effectué ce mardi. L’Espérance Sportive de Tunis et l’Etoile Sportive du Sahel évolueront ensemble dans le groupe C en compagnie du CR Belouizdad et du Jwaneng Galaxy du Botswana.

Voici la composition des autres groupes :

Groupe A : Al Ahly / Sundowns / Al Hilal / Al Marrikh

Groupe B : Raja Casablanca / Horoya / ES Setif / Amazulu

Groupe D : Zamalek / Wydad Casablanca / Petro Atletico / Sagrada

GnetNews