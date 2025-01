CL-AFR : L’EspÃ©rance remet Pyramids en jeu

CL-AFR : L’Espérance remet Pyramids en jeu

Malgré sa supériorité, l’Espérance Sportive de Tunis a concédé la défaite au terme de son match face à Pyramids FC au Caire. Longtemps en maitrise du terrain et de l’adversaire, l’équipe de Beb Souika a fini par trouver la faille par Belaïli à vingt minutes de la fin. Mais, comme lors du derby, l’équipe a cessé de jouer et a concédé beaucoup d’espaces à un rival qui a profité de la passivité des Sang et or et en cinq minutes, il a égalisé puis a marqué le but victorieux dans les arrêts de jeu.

Les deux équipes sont à égalité de points (7) en tête du groupe. Sagrada en compte 5. Djoliba, furut adversaire de l’Espérance est dernier avec seulement deux points.

