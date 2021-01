CL-AFR : Voici le programme de l’Espérance de Tunis

L’Espérance Sportive de Tunis affrontera, lors de la phase de poules de la ligue des champions d’Afrique, le Zamalek d’Egypte, le MC Alger et le FC Teungueth. La première journée aura lieu les 12 et 13 février et la dernière se jouera les 9 et avril.

Voici le programme de l’Espérance de Tunis :

J01 (12 et 13 février ) : Espérance de Tunis – FC Teungueth

J02 (23 février) : MC Alger – Espérance de Tunis

J03 (05 et 06 mars) : Espérance de Tunis – Zamalek

J04 (16 mars) : Zamalek – Espérance de Tunis

J05 (02 et 03 avril) : FC Teungueth – Espérance de Tunis

J06 (09 et 10 avril) : Espérance de Tunis – MC Alger

