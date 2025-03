Hold-up des Reds à Paris. Le Barça passe à Lisbonne et le Bayern surclasse Leverkusen

Le choc au sommet de la soirée de C1 a eu lieu au Parc des Princes. Le FC Liverpool s’y est imposé (0/1). But d’Elliott à cinq minutes de la fin. Crucifié en fin de rencontre après avoir dominé son adversaire tout au long de la soirée, le PSG peut nourrir des regrets à l’issue de ce match aller et devra renverser la situation mardi à Anfield. Les Reds peuvent remercier leurs entrants ainsi qu’Alisson, auteur d’un match majuscule dans son but.

A Lisbonne, le FC Barcelone a dominé le Benfica au terme d’un match très physique. Les Blaugrana ont évolué à 10 pendant plus de 40 minutes après l’expulsion de Cubarsi. Mais l’infériorité numérique n’a pas profité à l’équipe hôte qui a concédé l’unique but de la rencontre du pied gauche de Rafinha.

A Munich, le Bayern a surclassé le Bayer Leverkusen (3/0) mettant ainsi un pied en quart de finale.

