Climat : pas de canicule en Tunisie durant la première quinzaine de juillet, selon Amor Bahbah

La Tunisie ne devrait pas connaître de vague de chaleur durant la première moitié du mois de juillet, selon les déclarations du chercheur et professeur émérite en climatologie Amor Bahbah.

Intervenant ce mardi 30 juin 2026 sur les ondes de la Radio nationale, Amor Bahbah a indiqué qu’à partir du vendredi 3 juillet, et pendant 4 à 5 jours, les conditions météorologiques resteront modérées en Tunisie.

Il a précisé que la période allant du 3 au 7 juillet sera même marquée par une baisse des températures dans le pays.

Selon lui, toutes les prévisions convergent vers une troisième vague de chaleur en Europe à partir du 6 juillet prochain, tout en soulignant que la Tunisie restera, cette fois encore, épargnée par ce phénomène.

Hausse des températures de l’eau en Méditerranée

L’invité de la Radio nationale a par ailleurs souligné que les vagues de chaleur frappant l’Europe auront des répercussions sur la température des eaux marines.

Il a indiqué que la température de l’eau en mer Méditerranée pourrait atteindre les 30 degrés, évoquant la possibilité d’enregistrer des records dans ce domaine.

Amor Bahbah a enfin expliqué que cette hausse de la température des eaux marines aura des conséquences climatiques dans les semaines et les mois à venir, notamment sur le niveau des précipitations.