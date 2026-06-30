SNCFT : signature d’un contrat avec un groupe chinois pour l’acquisition de cinq rames électriques

La Société nationale des chemins de fer tunisiens (SNCFT) a signé, ce mardi 30 juin 2026, un contrat portant sur l’acquisition de cinq rames automotrices électriques (Electrical Multiple Units), à l’occasion d’une cérémonie tenue en présence d’un représentant du ministère de l’Économie et de la Planification, ainsi que de représentants de la banque finançant le projet.

L’accord a été paraphé par Chakib Rekik, président-directeur général de la SNCFT, et Hu Tuanjie, directeur général des affaires internationales au sein de la société chinoise China Railway Rolling Stock Corporation (CRRC) Nanjing Puzhen Co. Ltd.

D’une valeur globale de 38,2 millions d’euros, cet investissement prévoit la livraison d’un premier lot dans un délai de deux ans à compter de la signature du contrat. Il s’inscrit dans le cadre du projet de doublement et d’électrification de la ligne ferroviaire reliant M’saken à Mahdia, financé par la Banque européenne pour la reconstruction et le développement (BERD). Ce projet vise à concrétiser la stratégie du ministère du Transport en matière de développement du transport public collectif, à travers la modernisation des infrastructures ferroviaires et le renforcement de la flotte électrique de la société, dans le but d’améliorer la qualité du service offert aux voyageurs, compte tenu des avantages comparatifs en termes de coûts et de la cohérence de ce choix avec les objectifs de mobilité verte et durable.

Ces nouvelles acquisitions devraient permettre d’augmenter la capacité d’accueil de la ligne, d’améliorer les conditions d’exploitation et de mettre à disposition des moyens de transport modernes, sûrs et confortables, répondant aux normes internationales les plus récentes en matière de sécurité et de qualité.

Ce contrat illustre par ailleurs la solidité des relations de coopération entre la République tunisienne et la République populaire de Chine, confirmant la volonté commune des deux parties de renforcer leur partenariat dans le domaine du développement du transport ferroviaire, au service des objectifs de développement dans toutes leurs dimensions.