Un nouveau module « Study Skills » pour préparer les étudiants à la rentrée prochaine

À partir de la prochaine rentrée universitaire, un nouveau module baptisé « Study Skills » sera introduit dans l’ensemble des parcours de licence, a annoncé le directeur général de la rénovation universitaire au ministère de l’Enseignement supérieur et de la Recherche scientifique, Mounir Ayadi.

Dans une interview accordée à l’agence TAP, le responsable a précisé que cette initiative s’inscrit dans le cadre du programme « Savoir Agir », mené en partenariat international, dans le but de faciliter l’adaptation des nouveaux étudiants à leur environnement universitaire et de développer leurs compétences transversales ainsi que leurs soft skills.

Cette réforme, selon lui, vise à répondre aux difficultés d’intégration souvent constatées chez les étudiants de première année, ainsi qu’aux lacunes observées chez les jeunes diplômés lors des entretiens d’embauche, notamment en matière de maîtrise des langues et de valorisation de leurs compétences, des faiblesses qui pèsent sur leurs chances d’insertion professionnelle.

« Ce nouveau module sera proposé aux étudiants de première année afin de leur transmettre les méthodes de travail et les outils numériques nécessaires à la réussite de leurs études », a expliqué Mounir Ayadi.

Les compétences comportementales seront, pour leur part, enseignées durant les trois derniers semestres du cursus, en parallèle d’un renforcement de l’enseignement du français et de l’anglais, l’objectif étant de mieux armer les étudiants en vue de leur entrée sur le marché du travail.

Le responsable a indiqué que cette réforme avait été précédée d’un travail préparatoire conséquent, mené par seize experts universitaires tunisiens, chargés de concevoir les contenus pédagogiques, les méthodes d’enseignement ainsi qu’un document d’orientation basé sur l’approche par compétences.

Entre octobre 2025 et juin 2026, plusieurs centaines d’enseignants ont suivi une formation à ces nouvelles méthodes. Une plateforme numérique, dont le lancement est prévu en septembre, permettra de suivre le déploiement du programme, le contenu des enseignements ainsi que l’implication des étudiants. Le dispositif fera l’objet d’une évaluation sur trois ans, afin d’en mesurer l’impact sur la réussite universitaire et l’employabilité des diplômés.

Parallèlement, le ministère a finalisé l’examen des offres de formation proposées par les établissements publics pour la rentrée 2026-2027. Au total, 1 904 propositions ont été déposées sur la plateforme de la Direction générale de la rénovation universitaire, dont 1 328 émanant du secteur public et 576 du secteur privé, ces dernières étant encore en cours d’évaluation.

Ce travail a permis d’aboutir à une offre de 1 190 parcours de licence, contre environ 1 130 actuellement, une capacité jugée suffisante pour accueillir près de 85 000 étudiants.

Mounir Ayadi a expliqué que ce renouvellement des parcours s’imposait du fait de l’expiration, à la fin de l’année universitaire 2025-2026, de l’accréditation des licences actuellement en vigueur.

Les nouvelles offres de formation sont examinées selon plusieurs critères : leur cohérence avec le projet de l’établissement concerné, les moyens disponibles pour assurer les enseignements, ainsi que leur adéquation avec les besoins économiques, sociaux et culturels, qu’ils soient régionaux, nationaux ou internationaux.

Les universités sont par ailleurs invitées à resserrer leurs liens avec le monde économique, afin de proposer des formations plus en phase avec les attentes du marché de l’emploi. Dans cette optique, une attention particulière est accordée aux technologies émergentes et aux métiers d’avenir, avec la création de parcours interdisciplinaires alliant, par exemple, biologie et informatique, arts et informatique, ou encore sciences économiques et informatique. Des formations consacrées aux métiers du patrimoine seront également mises en place, en partenariat avec d’autres institutions.

Le responsable a enfin annoncé le lancement d’une plateforme nationale de formation en ligne, permettant aux étudiants de suivre, en parallèle de leur cursus, des formations certifiantes dans divers domaines. Conçu en collaboration avec les ministères des Technologies de la communication, de l’Éducation, ainsi que de l’Emploi et de la Formation professionnelle, ce projet proposera des certifications reconnues, destinées à enrichir les compétences des étudiants et à favoriser leur insertion sur le marché du travail. Les centres de carrières présents au sein des universités accompagneront les étudiants dans le cadre de ce nouveau dispositif.