Club Africain : Rien de grave pour Kadida

Blessé hier face au Stade tunisien, l’attaquant du Club Africain Sadok Kadida souffre d’une blessure sans gravité. Il sera opérationnel pour le prochain match de championnat contre Sakiet Eddaïer et postule à la double confrontation face à la Libye pour les éliminatoires de la CAN 2027.

Auteur de trois buts en cinq apparitions en Ligue 1 cette saison, il confirme son efficacité malgré un temps de jeu réduit.