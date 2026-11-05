LNFP-Discipline : Le CA, le CSS et le ST passent à la caisse

Réuni ce mercredi 4 novembre 2026, le bureau de la Ligue Nationale de Football Professionnel a infligé des sanctions pour jets de projectiles :

Club Sportif Sfaxien : Blâme et 7 000 dinars d’amende (récidive contre l’Espérance de Tunis le 29 octobre).

Club Africain : Blâme et 10 000 dinars d’amende (2e récidive contre le CA Bizertin le 29 octobre).

Stade Tunisien : Blâme et 7 000 dinars d’amende (récidive contre le Club Africain le 3 novembre).