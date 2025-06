CMC 2025 : Al Ahly et Inter Miami se quittent dos à dos

La 21ème édition de la Coupe du Monde des Clubs FIFA a démarré dans la nuit de samedi à dimanche au Hard Rock Stadium de Miami, avec une affiche très attendue entre Al Ahly, géant égyptien, et l’Inter Miami de Lionel Messi.

Devant un public enthousiaste (61 mille supporters) et sous les projecteurs mondiaux, la rencontre s’est conclue sur un score nul et vierge (0-0), au terme d’un match riche en occasions et en suspense.