Lancement d’une enquête nationale pour soutenir et développer le secteur de l’huile d’olive

16-04-2026

L’Ordre des ingénieurs tunisiens a annoncé, mercredi 15 avril 2026, le lancement d’une enquête nationale dédiée au secteur de l’huile d’olive, en partenariat avec la commission de l’Agriculture relevant de l’Assemblée des représentants du peuple.

Cette initiative s’inscrit dans le cadre de la volonté de renforcer le rôle de l’ingénieur tunisien dans le développement des secteurs stratégiques, ainsi que dans la continuité d’une précédente proposition portée par l’Ordre.

L’enquête cible l’ensemble des intervenants et experts du secteur oléicole. Elle vise à recueillir leurs avis et recommandations afin d’élaborer une feuille de route opérationnelle destinée à soutenir et moderniser la filière, tout en identifiant les principales difficultés auxquelles elle est confrontée.

À travers cette démarche, les initiateurs entendent consolider la position du secteur de l’huile d’olive en tant que pilier de l’économie nationale, dans un contexte où la Tunisie figure parmi les principaux producteurs mondiaux.

L’Ordre des ingénieurs tunisiens appelle ainsi ses membres, ainsi que l’ensemble des acteurs concernés, à participer activement à cet effort national en contribuant par leurs propositions et expertises. La participation à l’enquête est accessible via un code QR figurant sur le visuel accompagnant le communiqué ou à travers un lien dédié.

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