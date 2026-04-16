Le ministère de la Famille réaffirme son engagement en faveur des femmes, des enfants et des personnes âgées

16-04-2026
ministère de la femme et de la famille

Le ministère de la Famille, de la Femme, de l’Enfance et des Personnes âgées a réitéré son engagement à renforcer ses programmes et ses interventions en faveur des catégories sociales les plus vulnérables, notamment les femmes, les enfants et les personnes âgées.

Dans un communiqué publié récemment, le département a mis en avant ses efforts visant à améliorer les conditions de vie de ces publics à travers une série de mesures sociales et de dispositifs d’accompagnement. L’accent a été particulièrement mis sur la protection des droits des femmes et des enfants, ainsi que sur le soutien aux personnes âgées, dans un contexte marqué par des défis économiques et sociaux croissants.

Le ministère a également souligné l’importance de consolider les mécanismes de prise en charge et de renforcer la coordination avec les différentes structures et partenaires concernés, afin d’assurer une réponse plus efficace aux besoins des bénéficiaires.

Par ailleurs, il a insisté sur la nécessité de promouvoir les valeurs de solidarité et de cohésion sociale, appelant à une mobilisation collective pour garantir la dignité et le bien-être de toutes les catégories concernées.

Ce communiqué s’inscrit dans le cadre de la politique sociale de l’État, visant à améliorer les indicateurs de développement humain et à assurer une meilleure inclusion des populations vulnérables.

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