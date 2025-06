CMC 2025 : Benfica surprend le Bayern et termine premier

Le Benfica Lisbonne a réalisé la belle opération de la soirée en prenant la tête du groupe C grâce à un succès acquis face au Bayern Munich (1-0), dont les Lisboètes ont idéalement exploité les failles.

Grâce à ce succès, Benfica prend la tête du groupe C et rencontrera samedi (22 heures) en huitièmes de finale le deuxième du groupe D, une place qui se jouera entre Chelsea et l’Espérance de Tunis qui s’affrontent la nuit prochaine (3 heures du matin dans la nuit de mardi à mercredi). Le Bayern, lui, sera opposé à Flamengo dimanche (22 heures), avant une possible rencontre face au Paris Saint-Germain en cas de victoire des joueurs de Luis Enrique contre l’Inter Miami plus tôt dans la soirée (18 heures).