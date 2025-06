CMC 2025 : Botafogo surprend le PSG

Le match entre le Paris Saint-Germain (PSG) et Botafogo, qui s’est déroulé ce vendredi 20 juin 2025 au Rose Bowl Stadium dans le cadre de la 2e journée de la Coupe du Monde des Clubs 2025, s’est soldé par une victoire surprise de Botafogo sur le score de 1 à 0.

Le but a été inscrit par Igor Jesus à la 36e minute sur une contre-attaque. Malgré une possession de balle largement en faveur du PSG (73%), les Parisiens ont manqué de justesse, d’intensité et de précision dans leurs offensives. Ils ont eu du mal à se créer des occasions franches et à les concrétiser.

Cette défaite est considérée comme une surprise, d’autant plus que le PSG avait remporté son premier match dans la compétition. Les joueurs parisiens, notamment Warren Zaïre-Emery, ont reconnu le manque d’efficacité et la difficulté à percer la défense brésilienne. Botafogo, quant à lui, a su faire preuve d’impact et d’intensité pour décrocher cette victoire.