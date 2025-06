CMC 2025 : Chelsea domine l’Espérance

L’Espérance Sportive de Tunis est éliminée de la Coupe du monde des clubs 2025. Les Sang et or ont concédé la défaite (3/0) face aux Blues de Chelsea.

Après un bon début de match et une grosse occasion ratée par Mokwena, les joueurs de Maresca ont nettement pris le dessus. L’Espérance a plié dans les arrêts de jeu de la première période en concédant deux buts en deux minutes. Une tête croisée de Georges suite à une faute de marquage de Tougai. Et un but du plat du pieds de Delap suite à un mauvais placement de Ben Ali.

À la reprise, les joueurs de Kanzari ont limité les dégâts mais ont tout de même concédé un troisième but, encore une fois dans les arrêts de jeu. Adrabiyoio a enfoncé le clou suite à une contre attaque d’un tri au ras du sol que la main de Ben Said n’a pas pu bloquer.

L’Espérance termine sa campagne avec deux défaites et une victoire. Chelsea avance et affrontera le Benfica alors que Flamengo jouera face au Bayern Munich.