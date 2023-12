CMC 2025 : Les dates et les clubs déjà qualifiés

La FIFA a communiqué aujourd’hui la date de la tenue de la première édition de la nouvelle formule de la Coupe du Monde des Clubs.

Ce tournoi sera disputé du 15 juin au 13 juillet 2025 aux Etats-Unis.

Cette compétition regroupera 32 clubs, qui seront répartis comme suit :

Afrique : 4 clubs (dont Al Ahly, Wydad Casablanca)

Europe : 12 clubs (dont Chelsea, Real Madrid et Manchester City)

Amérique du Sud : 6 clubs (dont SE Palmeiras, CR Flamengo, Fluminense FC)

Asie : 4 clubs (dont Al Hilal et Urawa Red Diamonds)

Amérique du Nord, Centrale et Caraïbes : 4 clubs (dont CF Monterrey, Club Leon)

Océanie : 1 club (Auckland City FC)

Pays hôte : 1 club

La Coupe du Monde des clubs aura lieu avec un format huit groupes de quatre équipes dont les deux premiers se qualifient en huitièmes de finale.