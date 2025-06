CMC 2025 : Belaïli et Ben Saïd, stars de Hollywood à Nashville !

L’Espérance Sportive de Tunis s’est imposée à Nashville face à Los Angeles FC (1/0) dans le cadre de la deuxième journée de la Coupe du monde des clubs 2025. L4unique but de la rencontre a été marqué par Youssef Belaïli en deuxième période. L’international algérien avait auparavant raté un but tout fait et il a aussi écopé d’un carton, le deuxième de la compétition. Du coup, il ne disputera pas le dernier match face à Chelsea.

Contrairement au match face à Flamengo, les Sang et or étaient bien plus entreprenants face à un adversaire nettement à leur portée. Le score aurait pu être bien plus large, mais Belaïli, Guennichi et Sasse ont à plusieurs reprises échoué. L’Espérance aurait pu le payer cher. Los Angeles a obtenu un pénalty dans les arrêts de jeu, sauvé par Bechir Ben Said.

Cette victoire des Sang et or vaut aussi deux millions de dollars qui s’ajouteront aux 30 millions de la prime de participation. Lors de la dernière journée, les joueurs de Kanzari tenteront l’impossible face aux Blues de Chelsea.