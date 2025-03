CMC 2025 : L’Espérance empochera 30 millions de dinars de prime de participation

La FIFA a finalement mis fin aux spéculations liées aux primes réservées au clubs qui disputeront la Coupe du monde des clubs au mois durant l’été prochain.

L’Espérance Sportive de Tunis recevra une prime de participation de 30 millions de dinars. Le club Sang et or pourrait empocher 2 millions de dinars pour chaque victoire et un million de dinars s’il fait match nul.

GnetNews