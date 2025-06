CMC 2025 : Pas de vainqueur entre Palmeiras et le FC Porto

Le match entre Palmeiras et le FC Porto en Coupe du Monde des Clubs de la FIFA 2025 s’est déroulé le dimanche 15 juin 2025 au MetLife Stadium à East Rutherford, aux États-Unis. Score final : 0-0.

Bien qu’il n’y ait pas eu de buts, le match était intense et animé. Les deux équipes ont eu des occasions, avec notamment une frappe dangereuse d’Estevão (Palmeiras) juste avant la mi-temps et des périodes de pression de la part de Porto. Le match a également été marqué par quelques cartons jaunes, notamment pour Martim Fernandes (Porto) et Felipe Anderson (Palmeiras) en première mi-temps.

Ce résultat de parité marque l’entrée en lice des deux équipes dans la compétition.