CMC 2025 : Voici les dates des matchs de l’ES Tunis

L’Esperance Sportive de Tunis disputera la Coupe du monde des clubs 2025 aux Etats Unis. Les Sang et or affronteront le Flamengo lors du premier match au stade Lincoln Financial de Philadelphie le 16 juin à partir de 21h.

La deuxième rencontre aura lieu au stade Nissan de Nashville le 20 juin à partir de 17h face à Club Leon.

Les Espérantistes disputeront le dernier match face à Chelsea à nouveau à Philadelphie le 24 juin à partir de 21h.

