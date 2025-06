CMC : Dortmund bute sur Fluminense

Le duel entre le Borussia Dortmund et Fluminense n’a livré aucun vainqueur (0-0) ce mardi dans le groupe F de la Coupe du monde des clubs. Accroché par l’équipe de Thiago Silva, le BVB dispose encore de deux rencontres pour se hisser en huitièmes de finale. L’autre rencontre du groupe F aura lieu à minuit et mettra aux prises les Sud-Africains de Mamelodi Sundowns et les Sud-Coréens d’Ulsan.