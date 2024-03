Aux supermarchés, les prix des fruits et légumes plus abordables, des promotions mais les pénuries persistent (Reportage)

Alors que le Ramadan est à ses débuts en Tunisie, les consommateurs cherchent à optimiser leurs achats de produits alimentaires.

Face à l’augmentation des prix sur les marchés traditionnels, de nombreux Tunisiens se tournent vers les supermarchés dans l’espoir de trouver des prix plus abordables.

Une comparaison des prix entre les deux types de points de vente révèle des différences significatives.

Pénuries et promotions

Dans les allées de cet hypermarché, l’ambiance est calme et ordonnée. Les clients déambulent entre les rayons, cherchant les meilleurs prix pour leurs produits préférés. Leurs paniers sont remplis de denrées alimentaires soigneusement sélectionnées. Les étagères sont bien approvisionnées, offrant un large éventail de choix, sauf pour les produits objet de pénuries.

En effet, la farine et le sucre sont toujours manquants malgré les assurances d’approvisionnement promises par le gouvernement. La file d’attente devant le stock du magasin est de rigueur toute la journée nous a confié une employée du magasin. « Je vois les mêmes personnes tous les jours venir faire la queue dès l’ouverture du magasin dans l’espoir de trouver du sucre, de la farine ou de l’huile d’olive à 15DT. Ce sont ces gens-là qui créent les pénuries », déplore-t-elle.

Le beurre est toujours en rupture de stock, ainsi que la crème fraîche. Quant au lait il est disponible en quantité suffisante mais toujours rationné à 2 paquets par personne.

Malgré cette situation pénible, les clients pourront toujours se rabattre sur les promotions pratiquées sur les produits phares du ramadan, comme le thon, l’huile de cuisson, la tomate concentrée ou encore la vaisselle et l’électroménager de cuisine notamment.

Comparatif Marché vs Supermarché

En scrutant les étiquettes des produits, il est clair que les prix varient considérablement entre les deux types de commerces. Voici une comparaison des prix de certains articles courants :

Laitue : 1.2 DT (Supermarché) vs. 1.2 DT (Marché)

Persil : 0.4 DT (Supermarché) vs. 0.8 DT (Marché)

Betterave : 6.9 DT (Supermarché)

Poireau : 2.3 DT (Supermarché)

Épinards : 2.3 DT (Supermarché) vs. 3 DT (Marché)

Artichaut : 2.3 DT (Supermarché) vs. 2 DT (Marché)

Petits pois :5.5 DT (Supermarché) vs. 5DT (Marché)

Salade Romaine : 1.2 DT (Supermarché) vs. 1.4 DT (Marché)

Piment fort :7 DT (Supermarché) vs. 5 DT (Marché)

Piment doux : 3.4 DT (Supermarché) vs. 3DT (Marché)

Pomme de terre : 1.4 DT (Supermarché) vs. 1.7 DT (Marché)

Oignon : 1.3 DT (Supermarché)

Tomates : 2.3 DT (Supermarché) vs. 3.5 DT (Marché)

Pommes : 4 DT (Supermarché) vs. 3 DT (Marché)

Oranges à jus : 1.2 DT (Supermarché) vs. 1.2 DT (Marché)

Viande blanche : Poulet à 8.4 DT (Supermarché) vs. 9DT (Marché)

Viande rouge : Viande de veau à 41 DT(Marché) vs. 36DT (Supermarché) et d’agneau à 45 DT (Marché) vs. 48DT (Supermarché)

Il est évident que les prix pratiqués dans les supermarchés sont généralement plus stables et parfois moins élevés que ceux observés sur les marchés traditionnels, où les fluctuations des prix sont plus fréquentes. Toutefois, il est important de noter que les supermarchés ne proposent pas toujours une large gamme de produits frais, ce qui peut limiter le choix des consommateurs.

Alors que les Tunisiens naviguent à travers ces différents choix, la question de l’accessibilité des produits alimentaires pendant le Ramadan reste au cœur des préoccupations. La recherche de solutions durables pour atténuer les effets de l’inflation et garantir l’accès à une alimentation abordable demeure un défi majeur pour le gouvernement.

Wissal Ayadi