Des opÃ©rateurs saoudiens invitÃ©s au forum de Tunis pour l’investissement

Des opérateurs saoudiens invités au forum de Tunis pour l’investissement

La ministre de l’Economie et de la Planification, Feriel Ouerghi Sebeï, s’est entretenue hier, dimanche à Ryadh, avec le Directeur Général de l’OPEP pour le développement international, Abdelhamid Khalifa, en marge des réunions annuelles du groupe de la banque islamique de développement.

La rencontre était une occasion, au cours de laquelle les deux parties ont évoqué les retombées des bouleversements géopolitiques et l’accentuation des répercussions des changements climatiques sur la situation économique, sociale et environnementale des pays en voie de développement, notamment, la Tunisie.

La ministre a souligné sa détermination à renforcer la coopération et le partenariat avec le fonds, à travers la contribution à l’appui des programmes et stratégies de la Tunisie spécifiques à la lutte contre ces mutations, notamment pour ce qui est de la sécurité alimentaire, de la transition énergétique et du développement durable.

Feriel Ouerghi Sebeï a, par ailleurs, pris part, dimanche matin, aux travaux du forum du secteur privé, organisé en marge des réunions annuelles, où elle a eu l’occasion de rencontrer des représentants des structures privées de certains pays membres, ainsi que des représentants des sociétés et fonds d’investissement.

Les discussions ont porté sur les réformes en cours par le gouvernement tunisien, pour améliorer, davantage, le climat des affaires et de l’investissement, simplifier les procédures, outre les incitations préférentielles offertes par la Tunisie, et les opportunités existantes pour le lancement de projets réussis, notamment dans les secteurs à haute valeur ajoutée.

La ministre a invité, à cette occasion, les organismes gouvernementaux et privés, les sociétés et fonds d’investissement à participer au forum de Tunis pour l’investissement, prévu à la mi-juin prochain.

Ces rencontres se sont déroulées, en présence de l’ambassadeur de Tunisie en Arabie saoudite, Hichem Fourati, et les membres de la délégation.

