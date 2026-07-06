Concours de la Sixième : le ministère de l’Éducation dévoile les chiffres clés

Le ministère de l’Éducation a communiqué, via sa page Facebook, de nouveaux détails sur les résultats du concours d’entrée en collèges pilotes. Sur 49 661 candidats, 5 317 ont obtenu une place dans ces établissements d’excellence.

Par ailleurs, 17 710 élèves ont décroché une moyenne égale ou supérieure à 10/20, soit un taux de réussite de 35,66%.

Le ministère a également fait savoir que les deux meilleures performances du concours reviennent à Yosri Souissi, élève de l’école primaire Cité Moustakbal à Sfax 1, et à Salma Faïdi, tous deux crédités d’une moyenne de 19,20/20.