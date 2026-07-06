L’ISIE valide le calendrier du second tour des législatives partielles à El Kabaria

Farouk Bouasker, président de l’Instance supérieure indépendante pour les élections (ISIE), a présidé ce lundi 6 juillet 2026 une réunion du conseil de l’Instance, en présence des membres du conseil, de la direction exécutive et du bureau du conseil.

Plusieurs dossiers inscrits à l’ordre du jour ont été examinés à cette occasion.

Calendrier du second tour à El Kabaria

Le conseil a d’abord approuvé le calendrier du second tour des élections législatives partielles dans la circonscription d’El Kabaria, au gouvernorat de Tunis. Cette validation intervient après que l’ISIE a déjà entériné les résultats définitifs du premier tour de ce scrutin, publiés au Journal officiel une fois le délai de recours écoulé. Les principales dates retenues sont les suivantes :

Dimanche 19 juillet 2026 : jour du scrutin pour le second tour

: jour du scrutin pour le second tour Du 7 au 17 juillet 2026 : période de campagne électorale

: période de campagne électorale Lundi 20 juillet 2026 : annonce des résultats préliminaires

Retrait de mandat à Tamerza

Le conseil s’est également penché sur une demande de retrait de mandat visant un membre du conseil local de Tamerza, dans le gouvernorat de Tozeur. Cette requête a été approuvée, et l’ISIE a autorisé la notification de la décision à la personne concernée.

Adoption du budget 2027

Enfin, le conseil a validé le projet de budget de l’Instance au titre de l’année 2027, dont la transmission aux autorités compétentes a été autorisée.