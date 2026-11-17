Contrôles sanitaires : plus de 90 tonnes d’aliments avariés retirés du marché

Les équipes de l’Instance nationale de la sécurité sanitaire des produits alimentaires (INSSPA) ont saisi plus de 90 tonnes de denrées impropres à la consommation durant la première quinzaine de novembre, dans différentes régions du pays. C’est ce qu’indique un communiqué publié mardi.

Certains produits contenaient des insectes et des vers. On y trouve 36 tonnes de céréales, de dérivés et de produits secs, une quarantaine de tonnes d’épices, de piments et de leurs dérivés, ainsi que 9 tonnes de conserves et d’autres aliments prêts à consommer. Les saisies portent aussi sur 540 kg de produits laitiers et trois tonnes de denrées diverses.

Menés avec les différents corps de sécurité nationale, d’autres contrôles ont permis de saisir d’importantes quantités de viandes et de poissons dans trois gouvernorats.

À Tunis, près de 220 kg de viande de volaille ont été retirés de la vente. Transportée dans un véhicule inadapté, la marchandise était abîmée : la couleur avait changé et l’odeur était nauséabonde.

À Jendouba, près de 1 000 kg de foie congelé d’origine inconnue ont été saisis. Les produits, emballés dans des cartons, voyageaient à bord d’un véhicule de transport rural qui n’était pas aménagé pour conserver des viandes congelées.

À Gafsa, près de 740 kg de poissons ont été saisis. Ils étaient acheminés dans un véhicule non destiné à cet usage, sans la glace alimentaire nécessaire pour préserver leur qualité.

Des procès-verbaux ont été dressés contre tous les contrevenants, qui seront présentés à la justice conformément à la législation en vigueur. L’INSSPA a promis de poursuivre ses contrôles, au niveau central comme régional, et invite les citoyens à signaler toute infraction au numéro vert 80106977.

Source : TAP