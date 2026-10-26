Libye : Tunisie, Algérie et Égypte plaident pour des élections simultanées et rejettent toute ingérence étrangère

26-10-2026

Réunis à Alger le 25 octobre 2026, les ministres des Affaires étrangères tunisien, algérien et égyptien, Mohamed Ali Nafti, Ahmed Attaf et Badr Abdelatty, ont tenu une nouvelle réunion du mécanisme de concertation tripartite des pays voisins de la Libye, dans le prolongement de celle du Caire du 21 mai 2026.

Ils ont souligné le rôle central de ce cadre de coordination, qui permet d’harmoniser les positions sur la crise libyenne, et réitéré leur attachement à l’unité, à la souveraineté et à l’intégrité territoriale de la Libye. Ils ont apporté leur soutien à la Mission d’appui des Nations Unies en Libye et passé en revue ses efforts, notamment la feuille de route annoncée le 21 août 2025, les résultats du comité de dialogue restreint (4+4) et l’accord-cadre signé le 30 août 2026.

Élections, retrait des forces étrangères et préservation des ressources

Les trois pays ont appelé à l’organisation d’élections présidentielle et législatives simultanées, libres et transparentes, sur la base d’un cadre constitutionnel consensuel, afin de mettre fin aux phases transitoires et à la division institutionnelle. Ils ont insisté sur un processus sous direction et appropriation libyennes, rejeté catégoriquement toute ingérence étrangère et réclamé le retrait des mercenaires, des combattants et des forces étrangères, ainsi que l’unification des institutions, y compris militaires et sécuritaires.

Ils ont également soutenu la réconciliation nationale, la préservation des ressources libyennes et des avoirs gelés à l’étranger, et invité les parties libyennes à appliquer le cadre des dépenses unifiées pour 2026. La prochaine réunion du mécanisme se tiendra en Tunisie, à une date à convenir.

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