Coopération tuniso-espagnole : Tunis et Madrid s’accordent pour donner une nouvelle impulsion au partenariat

Le secrétaire d’État Mohamed Ben Ayed a reçu mardi le directeur de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement, en visite de travail à Tunis, pour jeter les bases d’un cadre stratégique renouvelé.

Le secrétaire d’État auprès du ministre des Affaires étrangères, Mohamed Ben Ayed, a reçu mardi au siège du ministère Antón Leis García, directeur de l’Agence espagnole de coopération internationale pour le développement (AECID), en présence de l’ambassadeur d’Espagne en Tunisie, Isidro Antonio González Afonso. La visite de travail du responsable espagnol s’étend sur les 20 et 21 mai 2026.

Le secrétaire d’État a mis en avant la profondeur des liens d’amitié tuniso-espagnols et réaffirmé la volonté des deux parties de donner une nouvelle impulsion à leur partenariat, en en diversifiant les domaines pour mieux refléter la solidité des relations humaines, culturelles et économiques qui unissent les deux pays. Il s’est également félicité de la réouverture du bureau de l’AECID à Tunis depuis 2024, saluant son rôle dans l’accompagnement des efforts de développement nationaux.

Un cadre stratégique en cours d’élaboration

Les entretiens ont porté sur la définition des axes du futur cadre stratégique de coopération au développement entre la Tunisie et l’Espagne, en cohérence avec les priorités du plan de développement tunisien 2026-2030. Parmi les secteurs mis en avant par la partie tunisienne figurent l’autonomisation socio-économique des jeunes et des femmes, la transition énergétique et environnementale, la lutte contre les changements climatiques, la gestion des ressources hydriques, la transformation numérique, la décentralisation, la lutte contre la pollution marine et la préservation des ressources naturelles.

La Tunisie, pays prioritaire pour Madrid

Le directeur de l’AECID a pour sa part confirmé que la Tunisie occupe une place prioritaire dans le plan stratégique espagnol de coopération au développement pour la période 2024-2027. Il a précisé que l’Agence conduit actuellement en Tunisie plusieurs projets d’une valeur avoisinant les 18 millions d’euros, couvrant la création d’emplois, la transition environnementale, la gestion de l’eau, l’égalité des genres, la cohésion sociale et la gouvernance. Il a réaffirmé la volonté de Madrid d’approfondir cette coopération en pleine conformité avec les orientations fixées par les autorités tunisiennes.