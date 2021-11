La Tunisie suit la Cop26 de Glasgow et s’engage à réduire ses émissions de carbone de 45 % en 2030

Le ministère de l’Environnement annonce ce mercredi 04 novembre que la délégation tunisienne suit et tient des réunions quotidiennes pour discuter les principaux résultats des négociations menées dans le cadre des travaux de la Cop26 tenu du 31 octobre au 12 novembre 2021 à Glasgow (Ecosse).

Le ministère ajoute que la Tunisie a révisé, cette année ses engagements nationaux en la matière, avec l’ambition de baisser les émissions de carbone de 45 % à l’orée de 2030, et l’acheminement vers la neutralité carbone à l’horizon de 2050.

Le but étant de réduire la vulnérabilité de notre pays envers les changements climatiques grandissants.

La délégation tunisienne menée par Mohamed Zmerli suit le point quotidien des travaux de la Cop 26 au ministère de l’Environnement, avec des représentants de haut niveau, de différents ministères et organisations nationales concernées, ainsi que les autorités locales, les organisations de la société civile et le secteur privé.

Les négociations sont intenses, en marge de la Cop 26, au sujet de l’adaptation aux changements climatiques, aux priorités des pays en voie de développement, aux engagements des pays pour réduire les émissions, outre les questions liées aux mécanismes de suivi et de mise en exécution des engagements dans le cadre le cadre du mécanisme de transparence, de financement des programmes et politiques inhérents aux changements climatiques.

Ces pourparlers visent à envisager des décisions dans le cadre de la déclaration finale, qui sera adoptée dans la ville écossaise par les pays, les organisations internationales et les bailleurs de fonds, en vue de consolider l’action sur le climat à la prochaine période et mettre en place les mécanismes de suivi, de financement et d’exécution des projets convenus.

