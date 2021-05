Coronavirus : La Tunisie atteint un plateau, mais les courbes encore non-maîtrisées

La situation épidémique liée au Coronavirus demeure extrêmement tendue, avec des courbes des contaminations et des décès encore non maîtrisées. Selon la porte-parole du Comité scientifique, Dr Jelila Ben Khelil, la Tunisie atteint un plateau, avec des chiffres stables. La baisse souhaitée n’est pas encore enclenchée, et les variations d’un jour à l’autre sont peu significatives.

Le ministère de la Santé recense à la date du dimanche 09 Mai, 1024 nouveaux cas infectés au Coronavirus.

Le bilan s’élève, désormais, à 321 837 contaminations, dont l’écrasante majorité, 279 634 se sont remis de la maladie, soit 2137 guérisons.

Par ailleurs, 39 disparitions ont été signalées à la même date, portant le bilan à 11 468 décès au total.

Les établissements de soins publics et privés continuent à être submergés avec 2498 qui y sont alités, 2047 dans les hôpitaux et 451 dans les cliniques.

Quelque 15 215 ont été pris en charge dans les structures hospitalières depuis l’avènement de la pandémie, dont 45 nouvelles admissions pendant les dernières 24 heures.

Les laboratoires ont réalisé 1 367 473 analyses pour dépister le virus, dont 5803 à la même date.

