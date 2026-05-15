Corruption financière : six ans de prison ferme pour des hommes d’affaires et des agents des douanes

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière a rendu son verdict, assortissant la peine de Nejib Ismail d’une amende colossale dépassant les 300 millions de dinars.

La Chambre criminelle spécialisée dans les affaires de corruption financière près le Tribunal de première instance de Tunis a condamné hier les hommes d’affaires Nejib Ismail, Adel et Fathi Jnayah, ainsi que deux agents des douanes, à six ans d’emprisonnement pour corruption financière et administrative et infractions douanières.

Les chefs d’inculpation retenus portent sur l’exploitation de fonctions publiques à des fins d’obtention d’avantages indus, l’atteinte aux intérêts de l’administration, la violation des réglementations en vigueur et la complicité dans ces faits.

Des amendes à la mesure des faits

Au-delà de la peine privative de liberté, le tribunal a condamné Nejib Ismail à une amende dépassant les 300 millions de dinars. Les deux agents des douanes ont quant à eux été frappés d’amendes excédant chacune le million de dinars.

Un casier judiciaire déjà lourd

Ce jugement vient s’ajouter à de lourdes condamnations antérieures. Nejib Ismail avait déjà écopé de 27 ans de prison, tandis qu’Adel Jnayah avait été condamné à 30 ans, dans la même affaire que l’ancien premier président de la Cour de cassation Taïeb Rached. Ce dernier avait été reconnu coupable d’avoir perçu un pot-de-vin de six millions de dinars de la part de l’homme d’affaires en échange d’un jugement favorable, dans une affaire ayant porté préjudice aux intérêts de l’État et compromis le bon fonctionnement de la justice.