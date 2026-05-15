CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adversaire de la Tunisie

Le Japon a communiqué aujourd’hui sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026.

Gardiens : Yuki Hayakawa (Kashima Antlers, Japon), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima, Japon), Aya Suzuki (Parme, Italie)

Défenseurs : Yuto Nagatomo (FC Tokyo, Japon), Shogo Taniguchi (Saint-Trond, Belgique), Kō Itakura (Ajax, Pays-Bas), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord, Pays-Bas), Takehiro Tomiyasu (Ajax, Pays-Bas), Yoichi Ito (Bayern Munich, Allemagne), Ayumu Seko (Le Havre, France), Yukinari Sugawara (Werder Brême, Allemagne), Junosuke Suzuki (FC Copenhague, Danemark)

Milieux et attaquants : Wataru Endo (Liverpool, Angleterre), Junya Ito (KRC Genk, Belgique), Daichi Kamada (Crystal Palace, Angleterre), Koki Ogawa (NEC Nimègue, Pays-Bas), Daizen Maeda (Celtic, Ecosse), Ritsu Doan (Eintracht Francfort, Allemagne), Ayase Ueda (Feyenoord, Pays-Bas), Ao Tanaka (Leeds United, Angleterre), Keito Nakamura (Stade de Reims, France), Kaishu Sano (Mayence, Allemagne), Takefusa Kubo (Real Sociedad, Espagne), Ito Suzuki (Fribourg, Allemagne), Kento Saiki (VfL Wolfsburg, Allemagne), Keisuke Goto (Saint-Trond, Belgique)

Le Japon sera le deuxième adversaire de la sélection tunisienne au groupe F de la Coupe du Monde 2026.

Ce match aura lieu le 20 juin 2026 à 05h00 du matin.