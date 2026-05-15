CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adversaire de la Tunisie

15-05-2026

Le Japon a communiqué aujourd’hui sa liste des joueurs convoqués pour la Coupe du Monde 2026.

Gardiens : Yuki Hayakawa (Kashima Antlers, Japon), Keisuke Osako (Sanfrecce Hiroshima, Japon), Aya Suzuki (Parme, Italie)

Défenseurs : Yuto Nagatomo (FC Tokyo, Japon), Shogo Taniguchi (Saint-Trond, Belgique), Kō Itakura (Ajax, Pays-Bas), Tsuyoshi Watanabe (Feyenoord, Pays-Bas), Takehiro Tomiyasu (Ajax, Pays-Bas), Yoichi Ito (Bayern Munich, Allemagne), Ayumu Seko (Le Havre, France), Yukinari Sugawara (Werder Brême, Allemagne), Junosuke Suzuki (FC Copenhague, Danemark)

Milieux et attaquants : Wataru Endo (Liverpool, Angleterre), Junya Ito (KRC Genk, Belgique), Daichi Kamada (Crystal Palace, Angleterre), Koki Ogawa (NEC Nimègue, Pays-Bas), Daizen Maeda (Celtic, Ecosse), Ritsu Doan (Eintracht Francfort, Allemagne), Ayase Ueda (Feyenoord, Pays-Bas), Ao Tanaka (Leeds United, Angleterre), Keito Nakamura (Stade de Reims, France), Kaishu Sano (Mayence, Allemagne), Takefusa Kubo (Real Sociedad, Espagne), Ito Suzuki (Fribourg, Allemagne), Kento Saiki (VfL Wolfsburg, Allemagne), Keisuke Goto (Saint-Trond, Belgique)

Le Japon sera le deuxième adversaire de la sélection tunisienne au groupe F de la Coupe du Monde 2026.

Ce match aura lieu le 20 juin 2026 à 05h00 du matin.

Fil d'actualités

Corruption financière : six ans de prison ferme pour des hommes d&r

15-05-2026

Concentration économique : la Tunisie sollicitée sur une opératio

15-05-2026

CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adversaire de la Tunisi

15-05-2026

Bizerte : la plateforme maritime échouée depuis janvier 2025 a fin

15-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA red

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convo

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnec

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en

02-07-2025

Lire aussi

CM 2026 CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adver
CM 2026 CM 2026 : Les États Unis assouplissent les condit
CM 2026 CM 2026 : Lamouchi dévoilera la liste ce vendredi
CM 2026 CM 2026-Suède : Voici les 26 joueurs sélectionn

Fil d'actualités

Corruption financière : six ans de prison ferme pour des hommes d’affaire

15-05-2026

Concentration économique : la Tunisie sollicitée sur une opération de fusion

15-05-2026

CM 2026 : Voici la liste du Japon, deuxième adversaire de la Tunisie

15-05-2026

Bizerte : la plateforme maritime échouée depuis janvier 2025 a finalement quit

15-05-2026

Temps forts

« Smart infrastructures in the A.I era » : Quand l’IA redéfinit les

26-09-2025

Location immobilière : Loyers en hausse et quartiers les plus convoités au pre

22-09-2025

Les Tunisiens Résidents à l’Étranger : Une diaspora à reconnecter au cœur

28-08-2025

SuperHost : Quand la conciergerie réinvente le voyage de luxe en Tunisie

02-07-2025