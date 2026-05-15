Concentration économique : la Tunisie sollicitée sur une opération de fusion dans le secteur des équipements

15-05-2026

Le ministère du Commerce invite les acteurs économiques à faire part de leurs observations avant le 19 mai, dans le cadre d’une procédure initiée auprès de la commission de la concurrence du COMESA.

Le ministère du Commerce et du Développement des exportations a publié un avis informant les opérateurs économiques, structures publiques et organisations professionnelles d’une opération de concentration économique notifiée à la Commission du COMESA pour la concurrence et la protection du consommateur.

L’opération, enregistrée sous la référence CCC/MER/04/14/2026 et notifiée le 7 mai 2026, concerne l’acquisition de la société Bartrac Equipment GBL par la société Tractafric Equipment International GBL. Les deux entités opèrent principalement dans la distribution d’équipements et de matériels destinés aux secteurs de l’agriculture, de l’industrie, des mines, de l’électricité et du bâtiment, sous diverses marques internationales.

Un délai serré pour se prononcer

En sa qualité de membre du Marché commun de l’Afrique orientale et australe (COMESA), la Tunisie est tenue de se conformer au règlement du COMESA sur la concurrence et la protection du consommateur adopté en 2025. Le ministère invite à cet effet toute partie concernée à consulter le dossier sur le site de la Commission à l’adresse comesacompetition.org, rubrique Registres des cas (cas actuels), et à soumettre toute observation utile à l’évaluation des effets de cette opération sur l’intérêt général et sur la concurrence dans le marché tunisien, au plus tard le mardi 19 mai 2026.

Les contributions peuvent être déposées en personne auprès de la Direction générale de la concurrence et des recherches économiques, sise à l’angle de la rue du Ghana et de la rue Hedi Nouira à Tunis, 1er étage, bureau n° 124. Pour tout renseignement complémentaire, les parties intéressées sont invitées à contacter directement les services du ministère dans les délais impartis.

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