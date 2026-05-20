Coupe de Tunisie : Le CSS vient difficilement à bout du Stade Gabesien

20-05-2026

Club Sportif Sfaxien a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie en s’imposant difficilement face au Stade Gabésien (2-1 après prolongations), mercredi au stade Taieb Mehiri, au terme d’un quart de finale intense marqué par plusieurs interventions de la VAR.

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