Coupe de Tunisie : Le CSS vient difficilement à bout du Stade Gabesien

Club Sportif Sfaxien a validé son billet pour les demi-finales de la Coupe de Tunisie en s’imposant difficilement face au Stade Gabésien (2-1 après prolongations), mercredi au stade Taieb Mehiri, au terme d’un quart de finale intense marqué par plusieurs interventions de la VAR.