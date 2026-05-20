Formation rentrante de l’ESZ face au CAB
20-05-2026
Voici la composition rentrante de l’Espérance de Zarzis qui affrontera le Club Athlétique Bizertin cet après midi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :
Seif Charfi, Jassem Ben Kilani, Yousri Dhiflaoui, Pape Dialo, Firas Ghouma, Ghassen Mahressi, Kouni Khalfa, David Nyengue, Achraf Ben Dhiaf, Moomen Rahmani, Adepoju Oluwaseun.
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