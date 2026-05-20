Formation rentrante de l’ESZ face au CAB

Voici la composition rentrante de l’Espérance de Zarzis qui affrontera le Club Athlétique Bizertin cet après midi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :

Seif Charfi, Jassem Ben Kilani, Yousri Dhiflaoui, Pape Dialo, Firas Ghouma, Ghassen Mahressi, Kouni Khalfa, David Nyengue, Achraf Ben Dhiaf, Moomen Rahmani, Adepoju Oluwaseun.