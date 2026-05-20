Formation rentrante du CSS face au Stade Gabesien

Voici la composition rentrante du Club Sportif Sfaxien qui affrontera le Stade Gabésien cet après midi pour le compte des quarts de finale de la Coupe de Tunisie :

Mohamed Hedi Gaaloul, Ali Maaloul, Youssef Habchia, Hichem Baccar, Rayan Derbali, Hamza Mathlouthi, Mohamed Salah Mhadhebi, Firas Sakouhi, Mohamed Trabelsi, Nour Karoui, Mohamed Ben Ali.