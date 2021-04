Coupes africaines : Résultats du tirage au sort

Le tirage au sort des quarts de finale de la Ligue des champions d’Afrique et de la Coupe de la CAF a été effectué ce vendredi au Caire. Les matchs aller auront lieu le 14 et 15 mai. Les rencontres retour seront disputés le 21 et 22 mai. Voici les confrontations.

Ligue des champions d’Afrique

CR Belouizdad-ES Tunis

MC Alger- Wydad Casablanca

Al Ahly-Mamelodi Sundowns

Kaizer Chiefs-Simba FC

Coupe de la CAF

CS Sfaxien-JS Kabylie

Raja Casablanca-Orlando Pirates

FC Pyramids-Enyemba

Jaraaf-Coton Sport

GnetNews