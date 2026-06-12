Coupures d’eau à Tunis et Ben Arous : la SONEDE annonce des interruptions de 24 à 48 heures à partir du 16 juin

Des travaux de remplacement de conduites d’eau à l’entrée sud de la capitale entraîneront des perturbations dans de nombreux quartiers des deux gouvernorats. Les habitants sont invités à constituer des réserves.

La Société nationale d’exploitation et de distribution des eaux (SONEDE) a prévenu, dans un communiqué publié ce jeudi, que plusieurs zones des gouvernorats de Tunis et de Ben Arous seront affectées par des coupures d’eau potable à compter du mardi 16 juin 2026 à 5h du matin.

Ces perturbations s’inscrivent dans le cadre des travaux d’extension du réseau à l’entrée sud de la capitale, impliquant le raccordement de nouvelles conduites de transport et de distribution d’un diamètre de 600 à 800 millimètres, en remplacement des anciennes canalisations.

24 heures de coupure — rétablissement prévu le mercredi 17 juin à partir de 5h

Les quartiers concernés par une interruption de 24 heures sont, dans le gouvernorat de Tunis : Ibn Sina 2 et la partie basse d’El Mourouj 2. Dans le gouvernorat de Ben Arous : El Mourouj 3, 4, 5 et 6, Les Jasmins, Nouvelle Médina 1, 2 et 3, Ben Arous Centre, Chbedda, Naassen et Douar El Houch.

48 heures de coupure — rétablissement prévu le jeudi 18 juin à partir de 5h

Des interruptions pouvant atteindre 48 heures toucheront, à Tunis, la cité El Kabaria, le quartier El Ghanabib et la majorité des quartiers de la délégation de Jebel Jelloud. À Ben Arous, les zones affectées incluent El Mourouj 1, Bir Kassaa, les zones industrielles de Bir Kassaa 2 et 3, la zone industrielle de Borj Ghozal, le Marché de gros, l’Hôpital des grands brûlés, ainsi que les quartiers El Bayaka, El Banak, El Mostawsaf et El Taamir.

La SONEDE précise que ses équipes techniques seront mobilisées en continu, de jour comme de nuit, pour achever les travaux dans les meilleurs délais. L’entreprise présente ses excuses aux abonnés concernés et appelle l’ensemble des citoyens, établissements publics et entreprises à anticiper ces interruptions en constituant des réserves d’eau suffisantes pour couvrir leurs besoins essentiels durant la période des travaux.