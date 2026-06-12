PRO-IMMO 2026 : Salah Zouari inaugure la 15ème édition du salon de l’habitat et du financement immobilier

12-06-2026

Plus de 40 exposants réunis au Palais des congrès de Tunis pour présenter les dernières offres résidentielles publiques et privées.

Le ministre de l’Équipement et de l’Habitat, également chargé de la gestion des affaires du ministère de l’Industrie, des Mines et de l’Énergie, Salah Zouari, a procédé jeudi 11 juin 2026 à l’ouverture de la 15ème édition du Salon des projets d’habitation, de financement et d’équipements (PRO-IMMO 2026).

Il était accompagné pour l’occasion des présidents-directeurs généraux de la Société nationale immobilière de Tunisie (SNIT), de la Société de promotion des logements sociaux (SPROLS), de l’Agence foncière d’habitation (AFH) et de l’Agence de réhabilitation et de rénovation urbaine (ARRU), ainsi que de la directrice générale du logement et d’un parterre de cadres du ministère.

Cette manifestation professionnelle réunit plus de 40 exposants spécialisés dans la promotion immobilière, le financement, les études et les services liés à l’immobilier. Elle offre une vitrine aux nouveaux projets résidentiels, qu’ils émanent du secteur privé ou des promoteurs publics dans le cadre des programmes Premier logement et Logement social.

En marge de l’inauguration, le ministre a réaffirmé les priorités de son département en matière de politique du logement, évoquant les solutions envisagées pour lever les obstacles qui freinent le secteur et fluidifier l’action de l’ensemble des intervenants dans la promotion immobilière. Il a réitéré l’engagement de l’État à œuvrer pour garantir à chaque citoyen un logement décent, dans le cadre d’une politique sociale volontariste.

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