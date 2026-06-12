Sidi Bouzid : deux morts et treize blessées dans le renversement d’un camion transportant des ouvrières agricoles

12-06-2026

L’accident s’est produit ce vendredi sur la route locale reliant les délégations de Mazouna et Regueb.

Un grave accident de la route a endeuillé le gouvernorat de Sidi Bouzid ce vendredi 12 juin 2026. Un camion léger transportant des ouvrières agricoles s’est renversé sur la route locale reliant les délégations de Mazouna et Regueb, causant la mort de deux personnes et faisant treize blessées.

Les autorités compétentes sont rapidement intervenues sur les lieux. Les victimes blessées ont été évacuées vers l’hôpital de Sidi Bouzid pour y recevoir les soins nécessaires.

Les circonstances exactes de l’accident font l’objet d’une enquête.

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